Chelsea, Manchester United’ı 1-0 Yendi

CHELSEA’NIN ZAFERİ

İngiltere Premier Lig’in 37. haftasında Chelsea, Manchester United ile karşı karşıya geldi. Bu mücadeleyi Chelsea, 1-0’lık bir skorla kazanmayı başardı. Chelsea’nin tek golü, 71. dakikada Marc Cucurella’dan geldi.

Manchester United, 16. dakikada Harry Maguire ile öne geçtiği sanmıştı, fakat bu gol VAR incelemesi sonucunda ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu durum, maçın gidişatını önemli ölçüde etkiledi.

Bu sonuçla Chelsea, puanını 66’ya çıkararak 4. sıraya yerleşti. Takım, ligin son haftasında Nottingham Forrest ile deplasmanda mücadele edecek. Diğer yandan, Manchester United 39 puanla 16. sırada yer aldı ve Aston Villa’yı konuk etme hazırlıkları yapıyor. Ayrıca, Manchester United 21 Mayıs’ta UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham Hotspur ile karşılaşacak.