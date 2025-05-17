Chery 100 yerine 300 bin TL indirim yaptı

Otomobil Pazarındaki Yükselişi

Chery, otomobil pazarının önemli markaları arasında yer alıyor ve uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Türkiye’de sunduğu avantajlarla müşteri kitlesini önemli ölçüde genişletiyor. Şu an birçok otomobil üreticisi çeşitli modellerinde indirimler uyguluyor, ancak bu bağlamda öne çıkan isim Chery.

Chery’nin Müşteri Fırsatları

Peki, Chery genel anlamda müşterilerine hangi fırsatları sunuyor? Ülkemizde halihazırda 3 SUV modeliyle yer alan marka, Omoda 5, Tiggo 7 ve Tiggo 8 ile dikkat çekiyor. Yakın zamanda bu modellere yeni araçların eklenmesi bekleniyor; ancak şimdilik 3 modelin satışı devam ediyor. Önümüzdeki dönemde daha uygun fiyatlarla piyasaya sürülmesi beklenen Tiggo 5’in Türkiye pazarına girmesi de planlanıyor.