Chery 600.000 TL’ye kampanya başlattı!

Chery, Türkiye’de sıfır SUV satın almak isteyen birçok kişinin ilgisini çekiyor. Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro SUV modelleri ile dikkat çeken Chery, Mayıs 2025 kampanyalarını duyurdu. Yapılan açıklamalara göre; Tiggo 8 Pro Max, Tiggo 7 Pro Max ve Omoda 5 Pro modellerinde çeşitli kampanyaların bulunduğu belirlendi. Özellikle Tiggo 8 Pro Max modelinde sunulan faizsiz taksit seçeneği dikkat çekiyor. Bu durum, Chery’nin pazar stratejisinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak belirtilen kampanya sadece 600.000 TL için geçerli. Peki, bu kampanyaların detayları neler? Detaylar haberimizde…

Chery SUV FIRSATLARINI SUNDU

Chery tarafından duyurulan kampanyalar değerlendirildiğinde, Tiggo 8 Pro Max, Tiggo 7 Pro Max ve Omoda 5 Pro SUV modelleri için birçok fırsat olduğu anlaşıldı. İşte bu kampanyalarla ilgili detaylar…