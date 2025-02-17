Chery Fulwin A9, 945 Bin TL’den Satılacak

ÇİNİN OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ YENİ DÖNEMİ

Son zamanlarda dikkat çeken Çin’in otomotiv devi Chery, elektrikli araç dönüşümünü Fulwin markası aracılığıyla hızlandırıyor. İddialı 27 bin dolarlık (yaklaşık 945 bin TL) fiyat etiketiyle sunulacak olan 5 metrelik elektrikli sedan modeli Fulwin A9 ile BYD’ye rakip olmaya hazırlanıyor. Chery, Türkiye’yi elektrikli otomobil üretim üssü yapma yolunda önemli adımlar atıyor.

FULWIN A9 YOLLARA ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR

Otomobil tutkunlarının merakla beklediği Fulwin A9, Nisan-Mayıs aylarında yollara çıkmaya hazırlanıyor. İlk olarak prizli hibrit A9 C-DM modeli satışa sunulacak. Ardından ise Chery’nin kendi geliştirdiği LFP bataryalı Fulwin A9 EV modeli de müşterilere ulaşacak. Türkiye’de içten yanmalı Omoda ve Tiggo modelleriyle satış rekorları kıran Chery, Türkiye’ye olan güvenini bir kez daha kanıtlıyor.