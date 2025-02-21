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Chery’nin Yeni SUV’si Türkiye’de

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CHERY’NİN YENİ SUV MODELLERİ

Otomobil sektöründeki etkili oyunculardan biri olan Chery, Türkiye’de dikkat çekici bir fiyatla yeni offroad SUV modelini satışa sunmak için hazırlık yapıyor. Detaylar hakkında bilgilere geçelim. Geçtiğimiz yıl Türkiye pazarında büyük bir ilgi gören Chery, gerçek sürprizi ise 2025 yılında gerçekleştirecek.

YENİ MODELİN FİYATI

Çinli otomobil üreticisi, 1 milyon TL’nin altında bir fiyata offroad SUV satmak için çalışmalara başladı. Chery, elektrikli araç serisini de Hyundae gibi farklı bir marka çatısı altında toplamayı tercih etti. Hyundai, elektrikli araçlarını IONIQ markası altında birleştirirken, Chery bu özelliğini iCar markası altında toplama kararı aldı.

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