Chevy Spark EV 2025’te Geliyor!

CHEVY SPARK EV’Yİ TANITIMI

Chevy Spark EV, Chevrolet tarafından 2013 yılında tanıtıldı ve belirli pazarlarda sınırlı sayıda satışa sunuldu. Fakat, markanın elektrikli araçlara yönelik yatırımlarını artırmasıyla birlikte, yeni nesil Spark EV’nin 2025 yılı itibarıyla yeniden piyasaya sürülmesi bekleniyor. Henüz resmi bir çıkış tarihi açıklanmamış olmasına rağmen, ABD ve Avrupa pazarlarında 2025’in son çeyreğinde satışa sunulması öngörülüyor. Türkiye’ye geliş tarihi ise en erken 2026 yılı olarak değerlendiriliyor.

CHEVY SPARK EV TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yeni nesil Chevy Spark EV’nin, General Motors’un yeni nesil Ultium batarya teknolojisini kullanarak daha uzun menzil sunması bekleniyor. Önceki modelde 140 beygir gücünde bir motor ve yaklaşık 130 km menzil bulunuyordu. Ancak yeni modelin özellikleri şöyle olabilir: Menzil: 300-350 km (WLTP), Motor Gücü: 150-170 HP, Şarj Süresi: Hızlı şarj ile %80 doluluk yaklaşık 30 dakika, Batarya Kapasitesi: 40-50 kWh arasında. Bu teknik veriler, Chevy Spark EV’yi şehir içi kullanım için ideal bir seçenek haline getiriyor. Küçük boyutları ve pratik yapısı sayesinde, özellikle yoğun trafikte düşük enerji tüketimi sağlayarak avantaj sunuyor.