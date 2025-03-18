Chico, İstifa Sonrası Kadınlarla Sorun Yaşıyor

ZENGİN OLDUKTAN SONRA İSTİFA ETTİ

Yaklaşık 2,5 yıl önce Alman lotosundan 9,9 milyon euro kazanan 45 yaşındaki Kürşat Yıldırım, yaşadığı olaylarla dikkat çekiyor. Almanya’nın Dortmund şehrinde yaşayan Yıldırım, bu büyük ikramiyeyi kazanmasının hemen ardından çalıştığı çelik fabrikasındaki işinden istifa etti.

KAZANÇ SONRASI İLİŞKİLERİ DEĞİŞTİ

Loto kazancını elde ettiği sırada birlikte olduğu Renate isimli kadın, Yıldırım’ın milyonere dönüşmesinin ardından onu terk ettiğini öne sürdü. İddiaya göre, Yıldırım genç kadının 13 yaşındaki kızını evlat edinme sözü verdi. Ancak Yıldırım’ın gidişi sonrası, küçük kız psikolojik sorunlar yaşamaya başladı ve kendisine zarar vermeye başladı.

Yıldırım, daha sonra birliktelik yaşadığı polis memuru Candice ile ilişki yaşadı. Candice, Yıldırım’ın kendisine hakaret ettiği görüntüleri yayınladığını ön sürerek suç duyurusunda bulundu. Yıldırım’ın, “Annem adına yemin ederim ki onu vuracağım” şeklindeki ifadeleri içeren bir video geldiği iddia ediliyor. Bu durum, Türk milyoner hakkında hakaret davası açılmasına neden oldu.

Candice ile ilişkisi de sona eren Yıldırım, ödemekte zorlandığı vergiler nedeniyle Ferrarisini iade etmek zorunda kaldı. Loto ile elde ettiği parayı yatırım için kullandığını belirten Yıldırım, ancak lüks arabasını kaybedebildi. Güncel olarak başka bir kadınla beraber olduğu ve ona aşık olduğunu da ifade etti.