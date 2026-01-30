TÜİK Verileriyle Türkiye’nin Nüfus Dağılımına Yeni Bakış

tuik-verileriyle-turkiye-nin-nufus-dagilimina-yeni-bakis

TÜİK’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri, “Herkes memleketinde yaşasaydı ne olurdu?” sorusunu yanıtlıyor.

HERKES KENDİ MEMLEKETİNDE YAŞASAYDI

Verilere göre, Türkiye’nin nüfusu, eğer herkes kendi memleketinde yaşasaydı, şu şekilde dağılacak: Yalova 131.267, Tunceli 257.258, Bilecik 272.104, Bayburt 288.939, Bartın ise 344.432, Kilis 348.320, Karabük 352.990, Iğdır 364.234, Hakkari 364.913 ve Karaman 367.891 kişi olacaktı.

NÜFUS DAĞILIMI DİĞER İLLER

Öte yandan, Burdur 378.437, Uşak 416.728, Düzce 437.889, Kırklareli 442.879, Bolu 448.324, Artvin 450.827, Gümüşhane 458.887, Edirne 502.227, Kırıkkale 541.579 ve Nevşehir 544.768 kişilik nüfus dağılımı ile listeyi tamamlayacak. Bu veriler, Türkiye genelinde nüfusun nasıl bir dağılım göstereceğini ortaya koyuyor.

