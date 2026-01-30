Trump’ın İran Açıklaması: Anlaşma Umudunu İletiyor

trump-in-iran-aciklamasi-anlasma-umudunu-iletiyor

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN İRAN AÇIKLAMASI

Beyaz Saray’da gerçekleşen bir başkanlık kararnamesi imza töreninde, ABD Başkanı gündemdeki İran meselelerini ele aldı.

BÜYÜK FİLO GÖNDERİLİYOR

Trump, “Şu anda İran’a çok fazla sayıda gemi gönderiyoruz. Umarım bir anlaşma yapabiliriz. Anlaşma yaparsak bu iyi olur; anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz.” şeklindeki değerlendirmesinde bulundu. Başkan ayrıca, İran’a doğru yönelen Amerikan filosunun, Venezuela için Karayipler’e gönderilen filolardan daha fazla olduğunu belirtti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

