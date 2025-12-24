China Suarez’den Mauro Icardi Açıklaması Geldi

Mauro Icardi’nin Kariyerine İlişkin Yeni Gelişmeler

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi’nin sevgilisi China Suarez’in, yıldız golcünün kariyerini Türkiye’de sürdürmemesini istediği iddiaları gündeme geldi. Icardi’nin sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceği bilgisi doğrultusunda, Suarez’in buna dair sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Ancak, Suarez, Icardi’nin River Plate’e transfer olmasına dair tavsiyelerde bulunduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

“MENAJERİ DEĞİLİM”

Arjantinli oyuncu ve model, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada: “Icardi’nin kariyerine karışmıyorum! Menajeri değilim ve olmak da istemiyorum! Türkiye’de mutluyum. Lütfen asıl önemli olandan dikkati başka yöne çekmeye çalışmayın.” ifadelerini kullandı.

Icardi, Kasımpaşa karşısında 88. dakikada attığı golle, bu sezon ligdeki gol sayısını 9’a yükseltti.

GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ

Galatasaray, Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa ile RAMS Park’ta yapmış olduğu karşılaşmada, Mauro Icardi kulübün tarihine adını yazdırdı. Sarı-kırmızılı takımda birçok başarı sağladıktan sonra, Arjantinli futbolcu bireysel olarak da dikkat çekici bir performans sergiledi. 32 yaşındaki Icardi, Kasımpaşa ağlarını havalandırarak Galatasaray’daki 60. lig golünü atmış oldu. Böylece, efsanevi futbolcu Gheorghe Hagi’nin 59 gollük rekorunu geride bırakarak, sarı-kırmızılıların Süper Lig’de en çok gol atan yabancı oyuncusu unvanını elde etti.