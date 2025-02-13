Chloe Ramsay’in Su Alerjisiyle Mücadelesi

Alerjilerle Mücadele Eden Chloe Ramsay

Chloe Ramsay, altı aylıkken başlayan alerjilerle yıllar boyunca mücadele ediyor. Zaman içerisinde bazı alerjileri kaybolurken, yeni alerjik tepkiler gelişti. Chloe, hayati tehlike oluşturacak birçok alerjik reaksiyon yaşadı ve bu durum onu hastaneye kaldırma noktasına getirdi. Muz, patates, bazı tatlılar, evcil hayvanlar ve mum gibi maddeler, Chloe’nin ağız ve boğazında ciddi şişmelere ve cildinde kaşıntılı döküntülere neden oldu. Altı aydan bu yana alerjilerle boğuşan Chloe’ye yakın zamanda ‘polen gıda alerjisi sendromu’ teşhisi kondu.

Yeni Alerji Belirtileri ve Teşhis

Bu yeni teşhis, Chloe’nin alerjilerinin büyük bir bölümünü açıklıyor. Alerji geliştirdiği maddeler arasında tatlılar, meyveler ve parfümler gibi polen kaynaklı ürünler bulunuyor. Ancak en ilginç ve sıra dışı olan durumu, suya karşı geliştirdiği alerji. Tıbbi olarak akuajenik ürtiker olarak bilinen bu alerji, suyun ciltle teması sonucunda acı verici sonuçlar yaratıyor. Neyse ki, su içmek Chloe için herhangi bir sorun oluşturmuyor, bu durum onun yaşam kalitesini bir nebze olsun koruyor.