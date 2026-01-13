CHP 38’inci Olağan Kurultayı Davası Ertelenmeye Devam Ediyor

YAPILAN KURULTAYLARA YÖNELİK ŞAİBE İDDİALARI

Yürütülen başka kurultaylara “şaibe” karıştığı iddiaları doğrultusunda açılan davalar devam ediyor. Son olarak, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığına dair suçlamalarla, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın ‘Seçim kanununa muhalefet’ suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

ERTELEME KARARI VERİLDİ

26’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen davanın 23 Şubat 2026’ya ertelendiği duyuruldu. Dava, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda yaşanan şaibe iddiaları üzerine başlatılan bir soruşturma çerçevesinde açıldı.

HİLE SUÇLAMASINDA BULUNULDU

İddianame çerçevesinde, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 şüpheli, Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesine dayanarak “oylamaya hile karıştırılması” suçlamasıyla yargılanıyor. İddianamede, Ekrem İmamoğlu’nun divan başkanı olarak görev yaptığı süreçte, diğer sanıklarla birlikte ortak hareket ettiği ve kurultay salonundaki oylama sürecini manipüle ettikleri belirtiliyor.

USULSÜZLÜK İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Kurultayda oy kullanan bazı delegelere yönelik usulsüzlük yapıldığına dair iddialar da dikkat çekiyor. Bazı delegelere para ve alışveriş kartı verildiği, ayrıca belirli delegelere belediye başkanlığı ya da meclis üyeliği adaylık tekliflerinin yapıldığı öne sürüldü. İddianamede, bazı delegeler ve yakınlarının CHP’li belediyelerinde işe alındığı ve bu yöntemlerin kurultay delegelerinin iradelerine zarar verdiği ifade ediliyor.