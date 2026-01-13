Trump’tan İran Protestolarına Destek Açıklaması

trump-tan-iran-protestolarina-destek-aciklamasi

İran’daki Protestolarla İlgili Trump’tan Yeni Açıklamalar

İran’da devam eden ve 17. gününe ulaşan protestolar hakkında ABD Başkanı Donald Trump’tan önemli açıklamalar geldi. Trump, İranlı eylecilere hitap ederek, “Protesto gösterilerine devam edin, yardım yolda” şeklinde destek mesajı verdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “İranlı vatanseverler, protestolarınıza devam edin, kurumlarınızı ele geçirin. Katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin. Büyük bir bedel ödeyecekler. Protestocuların anlamsızca öldürülmesi durana kadar İranlı yetkililerle olan tüm toplantılarımı iptal ettim. Yardım yolda” ifadelerini kullandı.

İRAN’DAKİ PROTESTOLARA DEVAM

Protestoların 17. gününde İran’daki rejim karşıtı gösterilerin durumu pek netleşemedi. Tahran yönetiminin müdahirler sonucu yaşanan can kayıplarında belirsizlik sürerken, Reuters’a bilgi veren bir İranlı yetkili, protestocuların yanı sıra güvenlik görevlilerinin de dahil olduğu yaklaşık 2 bin kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Aynı yetkili, yaşanan ölümleri “teröristler” olarak nitelendirerek sorumlu tuttu.

İNTERNET KESİNTİSİ SÜRÜYOR

Protestoların devam ettiği dün akşam saatlerinde, muhalif aktivistler ölen protestocu sayısının yüzlerce olduğunu belirtirken, devlet yayın organları ise 100’ü aşkın güvenlik personelinin öldüğünü savundu. Ölüm sayılarının resmi kanallardan doğrulanması güçleşirken, bilgi veren İranlı yetkili yaklaşık 2 bin kişi kaybından söz etti. Ülkedeki internet bağlantısının 108 saati aşan bir süredir kesik olduğu ifade edilirken, İran’la uluslararası telefon iletişiminin ise 13 Ocak itibarıyla yeniden sağlandığı aktarıldı.

