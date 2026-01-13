Fenerbahçe: N’Golo Kante İçin Dubai’de Görüşmeler Yapıyor

fenerbahce-n-golo-kante-icin-dubai-de-gorusmeler-yapiyor

FENERBAHÇE’DE TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe’de ara transfer süreçleri süratle ilerliyor. Kadrosunu ilk olarak Anthony Musaba ile güçlendiren sarı-lacivertli ekip, ardından Matteo Guendouzi ve Mert Günok transferlerini gerçekleştirmişti. Fenerbahçe’nin, ara transfer döneminde bir orta saha oyuncusu için daha sözleşme imzalaması bekleniyor.

N’Golo Kante, Fenerbahçe’nin gündemindeki oyunculardan biri. Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Kante için Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve Sportif Direktör Devin Özek, sabah saatlerinde Dubai’ye giderek Kante’nin temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdi.

Yıldız futbolcu için daha önce Fransız basınında yayımlanan L’Equipe’de, Fenerbahçe’nin Kante için harekete geçen ilk kulüp olduğu ifade edilmişti. Ayrıca sarı-lacivertlilerin transferde güçlü bir ekonomik pozisyona ulaştığı ve Kante’yi ara transfer döneminde kadrosuna katma amacında olduğu dile getirilmişti.

AL-ITTİHAD SÖZLEŞMEYİ UZATMAK İSTİYOR

Öte yandan Al-Ittihad’ın, Kante’nin sözleşmesini uzatma talebinde olduğu fakat tecrübeli orta sahanın henüz bu isteğine olumlu bir yanıt vermediği bildirildi.

