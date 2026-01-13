Citi Altın Ve Gümüşte Fiyat Hedeflerini Yeniledi

citi-altin-ve-gumuste-fiyat-hedeflerini-yeniledi

Altın piyasasında rekorların arka arkaya gelmesiyle birlikte, aracı kurumlar tahminlerini güncellemeye başladı. Citi, kısa vadeli görünümü değiştirerek altın ve gümüş için fiyat hedeflerini artırdığını açıkladı. Banka, yaptığı açıklamada jeopolitik gerginliklerin ve küresel belirsizliklerin güvenli liman talebini canlı tutmaya devam edeceğine dikkat çekti.

ALTIN VE GÜMÜŞ İÇİN YENİ FİYAT HEDEFLERİ BELİRLENDİ

Citi, 0–3 aylık temel senaryosu çerçevesinde emtia fiyatlarına ilişkin öngörülerini sunarak, altın için ons başına 5 bin dolarlık bir hedef fiyat belirledi. Gümüş içinse hedef fiyatın 100 dolar olduğu ifade edildi. Bankanın analizinde, “jeopolitik risklerin güvenli liman talebini desteklemeye devam ettiği” belirtiliyor.

REKORLAR SONRASI KAR SATIŞLARI YAŞANDI

Altın fiyatları, ons başına 4 bin 600 doları aşarak tarihi bir zirveye ulaştıktan sonra, salı günü kar satışlarıyla karşı karşıya kaldı. Pazartesi günü 4 bin 629,94 dolarla en yüksek seviyesini gören spot altın, son işlemlerde yüzde 0,4’lük bir düşüşle 4 bin 576,79 dolardan işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleriyse yüzde 0,6 kayıpla 4 bin 585,40 dolara geriledi.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE KÜRESEL BELİRSİZLİKLER ANALİZ EDİLİYOR

Piyasalardaki temkinli durum sürerken, Orta Doğu’daki gelişmeler dikkatle izleniyor. İran’daki gerginlik ve iç karışıklıkların güvenli liman arayışını artırdığı dile getiriliyor. Ayrıca, ABD’nin Venezuela’ya yönelik son operasyonları da küresel risk algısını yükselten önemli konular arasında sıralanıyor.

ANALİSTLERİN ORTA VADELİ BEKLENTİLERİ ARTMIŞ DURUMDA

Analistler, kısa vadede fiyatlarda dalgalanmalar gözlemlense de jeopolitik gerginliğin ve ekonomik belirsizliklerin altın talebini desteklemeyi sürdüreceğini not ediyor. Citi’nin yukarı yönlü revizyonu, piyasada orta vadede yeni zirvelere yönelik beklentilerin güçlendiğine işaret ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Trump’tan İran Protestolarına Destek Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki eylemcilerle ilgili olarak, protestoları sürdürmelerini ve resmi kurumları ele geçirmelerini teşvik eden bir açıklama yaptı. Yardımın geleceğini belirtti.
Gündem

AB Grönland Konusundaki Destek Vurgusunu Yeniledi

Avrupa Birliği Komisyonu, Grönland'a destek sunduğunu açıkladı ve ulusal güvenlik meselesinin başkalarının egemenliği ile tehlikeye atılamayacağını vurguladı.
Gündem

Rauf Denktaş Vefatının 14’üncü Yılında Anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, vefatının 14. yılında Lefkoşa'da anıldı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Denktaş'ın mücadelesini takdirle dile getirdi.
Gündem

CHP 38’inci Olağan Kurultayı Davası Ertelenmeye Devam Ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci Olağan Kurultayıyla ilgili davanın duruşması, 23 Şubat 2026 tarihine ertelendi.
Gündem

Fenerbahçe: N’Golo Kante İçin Dubai’de Görüşmeler Yapıyor

Fenerbahçe, ara transfer döneminde orta sahasına Matteo Guendouzi’yi ekledikten sonra, yeni bir transfer için Dubai'de görüşmeler yapıyor. Yönetim ve sportif direktör orada.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.