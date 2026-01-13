AB Grönland Konusundaki Destek Vurgusunu Yeniledi

ABD’NİN GRÖNLAND ÜZERİNDEKİ HAK TALEBİNE AVRUPA’DAN CEVAP

ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci döneminin başlangıcından itibaren gündeme getirdiği ve Venezuelalı askeri müdahalenin ardından artırdığı Grönland üzerindeki mülkiyet iddiaları, Avrupa’da tartışmalara yol açıyor. AB Komisyonu sözcüsü Anitta Hipper, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin konuyla ilgili sorularını cevapladı.

“KENDİ HALKINA AİT OLAN GRÖNLAND”

Hipper, AB’nin Grönland’ı korumasının gerekip gerekmediğiyle ilgili detaylara girmekten kaçınarak, “Kendi halkına ait olan Grönland ile tam dayanışma içindeyiz.” açıklamasında bulundu. Hipper ayrıca, “Ayrıca, bazılarının ulusal güvenliğinin başkalarının egemenliği pahasına sağlanamayacağı ve hiçbir zaman sağlanmaması gerektiği de teyit ediyoruz.” sözlerini de dile getirdi.

ABD İLE STRATEJİK İLİŞKİ

Hipper, bu ilkenin uzun zamandır müttefik olan ve karşılıklı destek ilişkisine sahip ülkeler için de geçerli olduğunu aktararak, ABD’nin de bu bağlamda vazgeçilmez bir ortak olarak kalmayı sürdürdüğünü vurguladı.

TRUMP’IN EKSENİ ÇİN VE RUSYA UYARISI

ABD Başkanı Trump, Grönland ile ilgili gelen sorulara, “Grönland’ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor.” şeklinde yanıt vermişti. Trump, Grönland çevresinde Çin ve Rusya’ya ait denizaltılar ve savaş gemilerinin varlığını dile getirerek, buna izin vermeyeceklerini ve “bir şekilde Grönland’ı alacaklarını” ifade etmişti.

“ONLARIN BİZE İHTİYACI VAR”

Grönland’ı alma isteğinin NATO ülkelerinin birlikteliği üzerine olumsuz bir etki yaratıp yaratmayacağına ilişkin bir soruya Trump, “Bizim onlara ihtiyacımızdan çok onların bize ihtiyacı var.” yanıtını vermişti. Öte yandan Grönland, Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olarak, daha önce ABD’nin egemenlik devrini içeren taleplerini reddetmişti.