CHP 38. Olağan Kurultay Davası Ertelendi

CHP KURULTAYI DAVASI BU HAFTA BAŞLIYOR

Bu hafta içinde görülecek davada, Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da aralarında bulunduğu 12 sanık yargılanıyor.

SUÇLAMA “OYLAMAYA HİLE KARIŞTIRMA”

Sanıklar, Özgür Özel’in genel başkan olarak seçildiği 38. Olağan Kurultay’da “oylamaya hile karıştırma” suçlamasıyla karşı karşıya. Yargılamada sanıkların üç yıla kadar hapsi isteniyor.

DAVA TARİHİ DEĞİŞİKLİĞİ

Davaya ilişkin ilk duruşma 4 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşmişti. Mağdur sıfatıyla dosyada bulunan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun duruşmaya katılmaması ve taraf avukatlarının eksiklerin giderilmesi talebi üzerine dava 13 Ocak’a ertelendi.