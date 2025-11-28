CHP 39’uncu Olağan Kurultayı Başlıyor: Yenilikler Neler?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 17 yıl aradan sonra tamamen yenilenen parti programını oylamak, genel başkan seçimi gerçekleştirmek ve yönetim kadrosunda bir yenilenme beklemek üzere kurultayını başlatıyor. 28-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan 39’uncu Olağan Kurultay, CHP’nin son iki yıldaki dördüncü toplantısı olma özelliğini taşıyor. Olağan kurultayların tüzük gereği iki yılda bir gerçekleştirilmesi gerekiyor; ancak önemli gelişmeler yaşandığında bu süre üç yıla kadar uzayabiliyor. Partinin 38’inci Olağan Kurultayı ise 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Kurultay, Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılacak ve uzun süredir iktidar baskısı altında olan CHP’nin cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlık niteliği taşıyor.

KURULTAY PROGRAMI NETLEŞİYOR

“Şimdi İktidar Zamanı” sloganıyla yapılacak olan 39’uncu Olağan Kurultay, parti tarihindeki ilk “seyirciye açık” biçimde organizasyonunu gerçekleştiriyor. Kurultayın ilk gününde, 28 Kasım Cuma günü, 17 yıl sonra hazırlanan ve tamamen güncellenen parti programı delegelerin onayına sunulacak. Kurultayın ikinci günü olan 29 Kasım Cumartesi günü genel başkanlık seçimi yapılacak. Üçüncü ve son gün ise 60 kişilik Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve diğer parti organlarının üyeleri seçilecek. Ayrıca CHP, 52 yurtdışı temsilciliği, doğal delegeler, onur üyeleri ve eski genel başkanların yanı sıra diğer siyasi partilerin temsilcilerini de davet etti. Bu yıl, salonun bir bölümü ilk kez parti üyelerine ayrılacak ve bu sayede birçok CHP’li kurultayı tribünlerden takip edebilecek.

YENİ PARTİ PROGRAMI ONAYLANIYOR

CHP’nin 21 Kasım’da kamuoyuyla paylaştığı ve delegelere sunulacak olan yeni parti programı “Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek, Kazanan Türkiye” ana sloganıyla hazırlandı. Program, ekonomiden dış politikaya kadar çeşitli konularda öneriler ve politikalar içeriyor ve kurultayda küçük değişikliklerle onaylanması bekleniyor. Ana başlıklar arasında Demokrasi, Yönetim ve Adalet; Kalkınma, Sosyal Devlet; Dış Politika, Güvenlik ve Dirençlilik yer alıyor. Önümüzdeki aylarda yapılacak tüzük değişikliği ile bu programın yürürlüğe girmesi bekleniyor. 2008 yılından bu yana güncellenmeyen program, sosyal demokrasinin güncel ihtiyaçlarına yönelik olarak Genel Başkan Yardımcısı ve Program Hazırlık Komisyonu Başkanı Selin Sayek Böke’nin koordinasyonunda hazırlanmış durumda. CHP’nin, 39’uncu Olağan Kurultayı’nı sadece örgüt içi değil, tüm Türkiye’ye “İktidar için hazırız” yönünde bir mesaj vermek için bir platforma dönüştürmeyi hedeflediği ifade ediliyor.