Chp, Ak Parti Gençlik Kollarına Seslendi

CHP’DEN 46. MİTİNG KIRŞEHİR’DE GERÇEKLEŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ kampanyası çerçevesinde 46’ncı mitingini Kırşehir’de düzenledi. Mitingde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinde yaptığı eleştirinin yanı sıra AK Parti Gençlik Kolları’na seslendi ve “Reisiniz maçı kaybetti, topu kesmek istiyor. Topunuzu kesmesine müsaade etmeyin. Verin, biz maça çıkacağız deyin” şeklinde ifadeler kullandı.

ÖZEL’DEN AK PARTİ GENÇLERİNE ÇAĞRI

Kırşehir mitinginde konuşan Özgür Özel, AK Parti’nin gençlerine yönelik dile getirdiği görüşlerini açıkladı. “Buradan, buradan Kırşehir’den, Kırşehir’deki AK Partililere, Kırşehir’in AK Gençliğine, Türkiye’deki AK Parti’nin Gençlik Kollarına sesleniyorum,” dedi. Özel, geçmişte AK Parti’nin kazandığı maçların keyfine varanların bu sefer kaybettiklerini dile getirerek, “Reisiniz, genel başkanınız topu almış, koltuğunun altına koymuş.” sözlerini sarf etti. Genel Başkanı Erdoğan’ın davranışlarının AK Parti içerisindeki gençlik için bir güvensizlik yarattığını vurguladı. “Kaybettiniz, yaşlandınız, yoruldunuz ama topu kesmeyin,” diyerek onları sahaya çıkmaya ve mücadele etmeye davet etti.

TÜRKİYE İÇİN EYLEM YAPMAYA GELİYORUZ

Özel, mitingde Türkiye’deki adaletsizliklere karşı durma adına eylem yapacaklarını belirtti ve “Her çarşamba İstanbul’da, her hafta Anadolu’nun bir şehrinde adaletsizliğe karşı, haksızlığa karşı, seçtiklerimize sahip çıkmak, irademize sahip çıkmak için meydanları dolduruyoruz,” dedi. Mitinglerin kalabalık olacağına inanmayanların artık yanıldığını vurgulayarak, “Biz buralara miting yapmaya değil Türkiye için eylem yapmaya geliyoruz,” sözlerini ekledi.