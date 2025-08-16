Chp, Ak Parti’ye Seslendi: Müsaade Etmeyin

PARTİLER ARASI TARTIŞMA VE DAVET

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ etkinliklerinin 46’ncısını Kırşehir’de gerçekleştirdi. Bu mitingde yapılan konuşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirerek AK Parti Gençlik Kolları’na bir çağrıda bulundu. Özel, “Reisiniz maçı kaybetti, topu kesmek istiyor. Topunuzu kesmesine müsaade etmeyin. Verin, biz maça çıkacağız deyin” ifadelerini kullandı.

GENÇLERE SESLENİYOR

Mitingde Kırşehir’deki AK Partililere ve Türkiye genelindeki AK Parti Gençlik Kolları’na seslenerek, “Buradan, buradan Kırşehir’den, Kırşehir’deki AK Partililere, Kırşehir’in AK Gençliğine, Türkiye’deki AK Parti’nin Gençlik Kollarına sesleniyorum” dedi. Özel, geçmişteki seçimlerde başka bir sonuç elde ettiklerini vurgulayarak, “Son maçı, son maçı yıllar sonra büyük bir farkla biz kazandık” dedi. Ayrıca, AK Parti’nin liderinin “topu almış, koltuğunun altına koymuş, eve doğru gidiyor” şeklinde bir tasvirde bulunarak, bu durumu eleştirdi.

TARİHE GEÇME TALEBİ

Özel, AK Parti Gençlik Kolları’na seslenerek, “Yaşlandınız, yoruldunuz ama topu kesmeyin” diyerek bu durumun hem kendi liderlerinin hem de partinin gençliğine karşı bir güvensizlik olduğunu belirtti. “Var mısınız? Çıkın karşımıza. Korkakların partisi, hazımsızların partisi, oyun bozanların partisi olarak tarihe geçecekseniz, reisin peşinden gidin” dedi. Mitingde, eğer gerçekten siyaset yapacaklarsa, “topu alın elinden, gelin sahaya. Hodri meydan. Kim kazanacak, millet karar versin” sözleriyle meydan okudu.

DEMOCRASI İÇİN EYLEM ÇAĞRISI

Özgür Özel, her çarşamba İstanbul’da ve her hafta Anadolu’nun farklı şehirlerinde adaletsizliğe karşı duracaklarını ifade etti. “Seçtiklerimize sahip çıkmak, irademize sahip çıkmak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten emanet cumhuriyete, demokrasiye, sandığa sahip çıkmak için meydanları dolduruyoruz” dedi. Ayrıca, mitinglere katılım konusunda şüphe duyanlara, “Bu meydanların dolacağına inanmayanlar ‘Yazın miting mi olur, yazın ortasında kalabalık mı olur?’ diyenler, artık görüyorlar ki biz buralara miting yapmaya değil Türkiye için eylem yapmaya geliyoruz” şeklinde yanıt verdi.