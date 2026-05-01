CHP Arif Kocabıyık’ın Üyeliğini Durdurdu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in son dönemde rozet taktığı bir isim, parti içinde tartışmalara yol açtı.

YouTube’da yaptığı sokak röportajlarıyla adını duyuran Arif Kocabıyık, CHP’ye üye oldu. Kocabıyık’a rozetini Özgür Özel bizzat taktı.

Tepki çekebileceği düşünülerek parti hesaplarında yayınlanmayan o anlara ilişkin fotoğraflar, Kocabıyık’ın kendi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

CHP’YE KATILIMDA TEPKİLER AĞIRLAŞTI

Kocabıyık’ın CHP’ye üye olması, seçmen tabanında rahatsızlık yarattı. Parti içinden de olumsuz tepkiler yükselirken, Kocabıyık kendisine yöneltilen eleştirilere sert yanıtlar verdi.

“ERMENİ” HAKARETİ TEPKİYLE KARŞILANDI

Kocabıyık, kendisini eleştiren bir kişiye “Konuşma lan Ermeni p**i” şeklinde karşılık verince, Ali Haydar Fırat’tan sert bir reaksiyon aldı. Bu durum, CHP içerisindeki tepkileri daha da artırdı.

PARTİ ÜYELİĞİ İŞLEMLERİ DURDURULDU

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP, harekete geçti. Yapılan açıklamada Kocabıyık’ın üyelik işlemlerinin askıya alındığı belirtildi. Gerekçe olarak ise “CHP’nin ilke ve değerleriyle bağdaşmayan davranışları” gösterildi. Açıklamada, “Özgür Özel, yoğun görüşme trafiği içinde, üyelik talebinde bulunan birçok yurttaşa, Arif Kocabıyık’a da rozet takmıştır. Ancak, kişinin geçmişteki tutumları ve sosyal medya paylaşımları hakkında bilgilenilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilkeleri ve değerleriyle bağdaşmayan tavırlar kabul edilemez. Bu nedenle, henüz resmi kayıt işlemi tamamlanmayan Arif Kocabıyık’ın parti üyelik işlemleri durdurulmuştur.” ifadelerine yer verildi.