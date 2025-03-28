CHP Boykot Listesi Erişime Engellendi

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASINDAN SONRA BOYKOT ÇAĞRISI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İBB’ye yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı markalar hakkında boykot çağrısında bulundu.

BOYKOT LİSTESİ HAZIRLANDI

Özel’in bu açıklamalarının akabinde, boykot çağrısı yapılan markaların yer aldığı bir web sitesi oluşturuldu ve bu siteye desteklemek isteyenler yönlendirildi.

EĞİTİM ENGELİ GETİRİLDİ

CHP’nin hazırladığı boykot listesi web sitesi, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 27 Mart 2025 tarihli ve 2025/4129 sayılı kararıyla erişime kapatıldı. Siteye giriş yapmaya çalışan kullanıcılar “Bu siteye ulaşılamıyor” uyarısıyla karşılaştı ve BTK’nın resmi internet sitesinde de bu karar gözler önüne serildi.