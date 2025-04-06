Chp Cunta Yönetimi Dedi, Yanlış

ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI VE CHP GELENEĞİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı ve hükümetine yönelik “cunta yönetimi” ifadesini kullandığını belirtti. Çelik, “Siyasi tarihimizde on yıllar boyunca cunta yönetimlerinin siyasi destekçisi her zaman CHP olmuştur.” diyerek, bu durumun tarihsel bir gerçeği yansıttığını vurguladı. Ayrıca, demokratik siyasi terminoloji içinde “cunta eşittir CHP” ifadesinin yer aldığını ekledi.

POLİTİK CEHALET VE CHP

Çelik, Özgür Özel’in siyasi tarih konusunda yetersiz olduğunu ve cümle kurma yeteneğinden de yoksun bulunduğunu ifade etti. “Girdiği her seçimi millet iradesiyle kazanmış Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeleri kullanmak kötü niyetli bir siyasi cehaletten başka bir şey değildir.” sözleriyle, bu tür yorumların CHP geleneğine ait bir davranış olduğunu dile getirdi. Ömer Çelik, demokratik yollarla seçilmiş iradeye karşı sergilenen eleştirilerin karanlık cunta yönetimlerine karşı sevecen bir tutum geliştirdiğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI VE DEMOKRASİ MÜCADELESİ

Cumhurbaşkanının büyük siyasi mücadelesi sayesinde demokrasiye karşı olan tüm gizli ve açık cuntaların etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Çelik, “Cunta destekçisi CHP geleneği ise bu kurultayda da ‘Yassıada zihniyetine biat’ etmiştir.” diyerek, parti içindeki çelişkili durumu eleştirdi. Bu açıklamalar, CHP’nin geçmişteki siyasi duruşunu sorgularken, bugünkü tavırlarının da tutarsız olduğunu gösteriyor.