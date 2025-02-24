CHP’de 2028 Adaylık Yarışı Kızışıyor

CHP’DE CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI YARIŞI

2023 seçimleri sonrası CHP’deki değişim süreci, 2028 Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yoğun bir rekabete dönüşüyor. “Partinin adayı kim olacak?” sorusu, her gün yeni tartışmaların fitilini ateşliyor. Gazeteci Fatih Altaylı’nın gerçekleştirdiği anket ve bunun ardından gelişen olaylar gündemi sarstı. Altaylı, kişisel sosyal medya hesabında takipçilerine şu soruyu yöneltti: “Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için hangisine imza verirsiniz?” Yapılan ankette Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’na karşı öne geçti. Ankette Yavaş’a yüzde 58, İmamoğlu’na yüzde 42 oy çıktı. Ankete 230 binden fazla kişi katıldı. Ancak, anketin ilerleyen saatlerde Fatih Altaylı tarafından silinmesi büyük bir merak oluşturdu.

ANKETİN İPTALİ VE SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLER

Altaylı’nın anketi neden silmiş olabileceği çeşitli spekülasyonlara yol açtı. Sosyal medyada, anketin iptalinin Mansur Yavaş’ın önde çıkmasıyla ilişkilendirildiği öne sürüldü. Fatih Altaylı, konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Anketin silinmesi, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu. Bazı kullanıcılar, Altaylı’nın bilinçli olarak anketi kaldırdığını ve Yavaş’ın yüksek oy fazla almasının rahatsızlık yarattığını dile getirdi.

ÖN SEÇİM VE ADAYLIK TARTIŞMALARI

CHP, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla 23 Mart’ta ön seçim gerçekleştirecek. Ekrem İmamoğlu, adaylık başvurusunu yaptı. Öte yandan, Mansur Yavaş daha önce yaptığı açıklamada ön seçime katılmayacağını bildirerek dikkat çekti. Ön seçim süreci yaklaşırken CHP içerisindeki adaylık tartışmalarının daha da alevlenmesi bekleniyor. Parti yönetimi ve tabanı, kimin Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiği konusunda farklı görüşlere sahip.