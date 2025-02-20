CHP’de Çiçek, Cumhurbaşkanı Adaylığına Talip

DURSUN ÇİÇEK ADAYLIĞINI AÇIKLADI

CHP’nin 25 ve 26’ncı dönem İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, CHP’nin Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde aday olacağını duyurdu. Adaylığını sürdürebilmesi için 20 milletvekilinin imza vermesi gerekiyor. 23 Mart’ta gerçekleştirilecek olan ön seçimde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na rakip olarak Çiçek, Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yarışa katılacağını belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde cumhurbaşkanı adayını seçimle belirlemek amacıyla parti içindeki imza toplama süreci devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın katılmayacağını açıkladığı bu yarışta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na karşı Dursun Çiçek, aday olacağını resmen bildirdi. Çiçek, “Bir ön seçim yapılıyorsa mutlaka en az 2-3 aday olması gerekir ki, üyelerin tercihlerini ortaya koyabilmesi lazım. Tek adaylı bir ön seçim hem demokratik olmaz hem de etik olmaz. Bir ön seçim tecrübesi yaşadık. Hep ön seçimi savunduk ve bu sürece bir katkı sunmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

ADAY ADAYLIĞI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

CHP’de cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruları alan milletvekilleri, imza vermeye de başladı. Aday olabilmek için en az 20 vekil imzası gerekli iken, vekiller birden fazla kişi için de imza verebiliyor. Bu süreç, cumhurbaşkanlığı ön seçiminde rekabetin nasıl şekilleneceğini belirlemede önemli bir rol oynuyor.