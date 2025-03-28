Chp’de Özgür Özel Cumhurbaşkanı Adayı Olabilir

ÖZGÜR ÖZEL’İN ZAMANLAMASI

Selvi, bu günkü köşe yazısında Özgür Özel’in zamanlama konusundaki becerisine dikkat çekiyor. Selvi, “Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağı kesinleşince Özgür Özel, adaylık için harekete geçecek. Sözcü Gazetesi’ne verdiği röportajda bu planın ipuçlarını verdi” şeklindeki ifadeleriyle, Özel’in İmamoğlu’nun adaylık sürecini son ana kadar zorlayacağını anlattı. Selvi, asıl planın ise İmamoğlu’nun yerine geçmek olduğunu belirtti.

MANSUR YAVAŞ FAKTÖRÜ

Selvi, yazısında Mansur Yavaş’ın adaylık sürecindeki pozisyonunu da ele aldı. Yavaş’ın, Saraçhane’deki konuşmasında DEM Parti seçmeninden oy alamayacağına dair bir algı oluştuğunu ifade eden Selvi, bunun Özgür Özel’in elini güçlendirdiğini vurguladı. Selvi’ye göre, Özel, genel başkanlık yetkisini kullanarak Mansur Yavaş’ın adaylığını engellemeyi planlıyor.

CHP’DE YENİ DENGELER

Selvi, Özgür Özel’in bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu’nu tasfiye ederek genel başkanlık koltuğuna oturduğunu ve şimdi de İmamoğlu’nun yerine cumhurbaşkanı adayı olmayı hedeflediğini ön sürdü. Selvi, bu stratejinin CHP içindeki dengeleri nasıl etkileyeceğine dair netlik kazanacağının gelecekte görüleceğini belirtti.