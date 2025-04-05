CHP’de Özgür Özel’e İlk Rakip Çıktı. Ümit Uysal Adaylığını Açıkladı

CHP’DE GENEL BAŞKANLIK YARIŞI BAŞLADI

CHP’nin 6 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olağanüstü kurultayına sayılı günler kala genel başkanlık yarışı resmen başladı. Genel Başkan Özgür Özel’in tüzüğün 48. maddesine dayanarak çağrı yaptığı kurultayda ilk rakip Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal oldu.

ÜMİT UYSAL ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Ümit Uysal, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum” ifadelerini kullandı. Uysal’ın adaylık sürecinde parti içi dinamiklerin nasıl şekilleneceği merak konusu.

KULİSLERDEN YENİ ADAY İSİMLERİ

Ankara siyasi kulislerinde eski milletvekili Müslim Sarı ve Berhan Şimşek’in de genel başkan adayı olabileceği konuşuluyor. Gazeteci Barış Yarkadaş, Sarı’nın adaylık başvurusunu bugün resmi olarak duyurabileceğini belirtti.

6 NİSAN’DAKİ KRİTİK KURULTAY

CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı, 6 Nisan Pazar günü Ankara Yenimahalle’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde “İrade milletindir” sloganıyla toplanacak. 1323 delegenin katılacağı kurultayda genel başkanlık, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için oy kullanılacak.

GENEL BAŞKAN ADAYLIĞI ŞARTLARI

CHP tüzüğüne göre genel başkan adayı olabilmek için delegelerin en az yüzde 5’inin imzası gerekiyor. Seçim, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla gizli oyla yapılıyor. İlk iki turda sonuç çıkmazsa, üçüncü turda en fazla oyu alan aday genel başkan seçiliyor.

PM VE YDK SEÇİM SÜRECİ

Parti Meclisi üyeliği için 10 delegenin imzası şartı aranırken, seçimlerde çarşaf liste esas alınıyor. Ancak kurultay üyelerinin 10’da 1’inin yazılı önerisiyle blok liste usulüne de geçilebiliyor. Listelerde cinsiyet ve gençlik kotasına uyulması zorunlu.

KURULTAY HAZIRLIKLARI SON AŞAMADA

Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde devam eden teknik hazırlıklar kapsamında ses, ışık ve sahne düzenlemeleri tamamlanma aşamasında. Delegelerin ulaşım ve konaklama planları da titizlikle yürütülüyor. Kurultay salonuna seyirci alınmayacak olmasına rağmen, basın mensupları için fuaye alanında özel çalışma bölümleri hazırlanıyor.