CHP’de Özkan Yalım İçin Disiplin Süreci Başlatıldı

Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile ilgili yeni gelişmeler gündeme geldi. Rüşvet soruşturması çerçevesinde sevgilisiyle birlikte otel odasında yakalanan ve sonrasında tutuklanan Yalım, belediye başkanlığı görevinden de el çektirilmişti.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU’NA SEVK

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkine karar verildiğini açıkladı. Emre, “CHP olarak en son yaptığımız MYK toplantısında, Uşak Belediyesi’ne yapılan operasyon ve belediye başkanımızın gözaltına alınması sonrası mahrem kalması gereken görüntülerin paylaşılması ile bu disiplin sürecinin başlatılmasına oybirliği ile karar vermiştir” dedi.

DİSİPLİN İŞLEMİ BAŞLATILDI

“Cezaevinde Özkan Yalım dinlendi. Kendisi ile ilgili tüm belgeler, tutanaklar incelendi ve bir rapor olarak Genel Sekreterliğimize sunuldu” diyen Emre, rapor doğrultusunda Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk kararını açıkladı. Emre, “O günkü MYK kararında bir değişiklik olmaması nedeniyle, Özkan Yalım’ın kesin ihraç istemli olarak ve tedbirli şekilde Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkine karar verilmiştir” ifadelerine yer verdi.

GÖZALTINA ALMA SÜRECİ

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, ‘rüşvet’ soruşturması nedeniyle gözaltına alınıp tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı kararıyla 31 Mart’ta görevden uzaklaştırılan Yalım’ın durumunu CHP Sözcüsü Zeynel Emre kamuoyuna ilan etti. Emre, “MYK olarak Özkan Yalım’ın üyeliğinin askıya alınmasını, iki hukukçu arkadaşın görevlendirilmesini ve yeni bir disiplin süreci başlatılmasına karar verdik” açıklamasında bulundu.

BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİ

Bu süreç doğrultusunda Uşak Valiliği, tutuklanan Yalım’ın yerine başkanvekili seçiminin 6 Nisan’da saat 14.00’te Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacağını bildirdi.