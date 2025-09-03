CHP’de Tansiyon Artıyor: Delegelere Para İddiası

SEÇİM TANSİYONU YÜKSELİYOR

CHP’de 15 Eylül’de gerçekleşecek olan Büyük Kurultay öncesi siyasi ortam gerginleşiyor. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi’nin aktardığı bilgilere göre, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasının sonrasında Gürsel Tekin yeni il başkanı olarak atandı. Tekin’in görevi kabul etmesiyle birlikte, kurultay sürecine ilişkin mahkeme kararına dair yeni bir dönem başlamış oldu. Selvi, “CHP’de hesaplar karıştı. Yeni bir denklem ortaya çıktı” diyerek, sürecin yalnızca bir görev değişikliği olmadığını, aynı zamanda parti içindeki dengeleri yeniden şekillendiren bir adım olduğunu belirtti. Dava açanların da, göreve getirilenlerin de CHP’li olması tartışmayı daha da derinleştiriyor.

DELEGELERE YÖNELİK İDDİALAR

Kurultay delegelerine yönelik en dikkat çekici iddialar ise gündeme geldi. CHP yönetimi mahkeme kararına sert bir tepki gösteriyor. Genel Başkan Özgür Özel, iktidarı sürece müdahil olmakla suçlayarak, kararı tanımayacaklarını ve eylem yapacaklarını duyurdu. Şu anda tüm gözler, 15 Eylül’de yapılacak kurultayın sonucuna çevrilmiş durumda.