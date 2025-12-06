CHP’de Yeni Merkez Yönetim Kurulu Oluştu

CHP’de Planlanan MYK DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞTİ

Parti Meclisi toplantısında beklenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) değişimi kendini gösterdi. Genel Başkan Özgür Özel, partinin yeni dönem yol haritasını belirleyecek MYK listesini kamuoyu ile paylaştı. Yönetimde geniş kapsamlı bir revizyon gerçekleştirilirken, yeni kadro, örgütlenmeden dış politikaya, ekonomiden insan haklarına kadar önemli görevler üstlenen isimlerden oluştu.

YENİ MYK LİSTESİ AÇIKLANDI

Yeni yönetimdeki isimler şu şekilde sıralandı: 1- Genel Sekreter: Selin Sayek Böke, 2- Yurtiçi Örgütlenme: Ensar Aytekin, 3- Yurtdışı Örgütlenme: Nurhayat Altaca Kayışoğlu, 4- İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat, 5- Yerel Yönetimler: Gökan Zeybek, 6- Medya ve Halkla İlişkiler: Burhanettin Bulut, 7- Seçim İşleri: Gül Çiftçi, 8- Hukuk İşleri: Gökçe Gökçen, 9- Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları: Evrim Rizvanoğlu, 10- İnsan Hakları: Mustafa Sezgin Tanrıkulu, 11- Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler: Serkan Özcan, 12- Dış Politika ve Dış İlişkiler: Namık Tan, 13- Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele: Deniz Yavuzyılmaz, 14- İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları: Ulaş Karasu, 15- İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK’lar: Bihlun Tamaylıgil, 16- Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu, 17- Ekonomi Politikaları: Güldem Atabay, 18- Parti Sözcüsü: Zeynel Emre.

