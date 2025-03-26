Chp’den Erdoğan’a Net Yanıt: “Kalibren Yetmez”

CHP’DEN ERDOĞAN’A AĞIR CEVAP

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti grup toplantısındaki sözlerine Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) sert bir tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM’de yaptığı basın toplantısında, Erdoğan’ın CHP’ye yönelik bir operasyon hazırlığında bulunduğunu öne sürdü. Emir, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisine dokunmak sizin haddiniz de hakkınız da değil” diyerek bir rest çekti.

ERDOĞAN’IN ÇELİŞKİLERİ

Emir, Erdoğan’ın konuşmasındaki çelişkileri dile getirdi. Cumhurbaşkanı’nın “Yolsuzluk soruşturmasında belgeleri CHP’liler getirdi, yargı görevini yapsın” şeklindeki ifadelerini hatırlatarak, “Peki, turpları nereden biliyorsun? ‘Turpun büyüğü heybede’ dedin, şimdi ‘daha büyüğü geliyor’ diyorsun. Dosyalarla, delillerle ilgin olmaması gerekirken, her şeyi biliyor ve savcılara talimat veriyorsun. Bunu itiraf ediyorsun” şeklinde konuştu. Erdoğan’ın yürütme başkanı olarak yargıya müdahale ettiğini savunan Emir, “Hukuka saygın olsa ‘Beni bunlara bulaştırmayın’ dersin, ama sen dosyaların içindesin” dedi.

CHP’YE OPERASYON CESARETİ GÖSTEREMEZSİN

Emir, Erdoğan’ın konuşmasının CHP’ye yönelik bir operasyon sinyali verdiğini söyledi ve sert bir uyarıda bulundu: “Anlıyoruz ki Cumhurbaşkanı, CHP’ye operasyon hazırlığı yapıyor. Kuvayımilliye’den köklerini alan, savaş meydanlarında kurulmuş Atatürk’ün partisine operación çekme cesareti göstereceğini söylüyor. Senin ona gücün, kalibren yetmez!” Emir, CHP’nin kongre sürecinde iradesini net bir şekilde ortaya koyacağını vurguladı ve “1300 delegemiz baskılara rağmen Türkiye’ye ve sana kararlılığını gösterecek. Partimize oynamayın” dedi.

MEZAR TEHDİDİ KABA VE AĞIR

Emir, Erdoğan’ın CHP lideri Özgür Özel’e yönelik “mezar” göndermesini de eleştirdi. “Herkes fani, hepimizin bir mezarı olacak. Sen ‘Ömrüm yettiği kadar Cumhurbaşkanı olacağım’ diyorsun, demek ki niyetin ölünceye kadar koltukta kalmak. Özgür Özel’in mezar taşını kırmakla tehdit ediyorsun, bunlar normal bir konuşmada bile söylenmeyecek kaba ve ağır sözler” dedi. Erdoğan’ın üslubunu “tehditkâr” olarak tanımlayan Emir, bu sözlerin siyasi nezakete uymadığını ifade etti.