CHP’den Erdoğan’a Sert Yanıt Açıklaması

CHP’DEN ERDOĞAN’A SERT YANIT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamalara Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) sert bir tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan’ın CHP’ye yönelik bir operasyon hazırlığında olduğunu ileri sürdü ve “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisine dokunmak sizin haddiniz de hakkınız da değil” diyerek güçlü bir yanıt verdi.

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARINA ELEŞTİRİ

Emir, Erdoğan’ın konuşmasındaki çelişkilere dikkat çekti. Cumhurbaşkanı’nın “Yolsuzluk soruşturmasında belgeleri CHP’liler getirdi, yargı görevini yapsın” sözlerini hatırlatan Emir, “Peki, turpları nereden biliyorsun? ‘Turpun büyüğü heybede’ dedin, şimdi ‘daha büyüğü geliyor’ diyorsun. Dosyalarla, delillerle ilgin olmaması gerekirken, her şeyi biliyor ve savcılara talimat veriyorsun. Bunu itiraf ediyorsun” şeklinde konuştu. Ayrıca, Erdoğan’ın yürütme başkanı olarak yargıya müdahale ettiğini öne sürdü. Emir, “Hukuka saygın olsa ‘Beni bunlara bulaştırmayın’ dersin, ama sen dosyaların içindesin” dedi.

OPERASYON CESARETİ GÖSTEREMEZ

Emir, Erdoğan’ın konuşmasının CHP’ye yönelik bir operasyon sinyali verdiğini belirterek, “Anlıyoruz ki Cumhurbaşkanı, CHP’ye operasyon hazırlığı yapıyor. Kuvayımilliye’den köklerini alan, savaş meydanlarında kurulmuş Atatürk’ün partisine operasyon çekme cesareti göstereceğini söylüyor. Senin ona gücün, kalibren yetmez!” ifadesini kullandı. Ayrıca, CHP’nin kongre sürecinde iradesini ortaya koyacağını vurgulayan Emir, “1300 delegemiz baskılara rağmen Türkiye’ye ve sana kararlılığını gösterecek. Partimize oynamayın” şeklinde ekledi.

MEZAR TEHDİDİNE TEPKİ

Emir, Erdoğan’ın CHP lideri Özgür Özel’e yönelik “mezar” göndermesini de eleştirdi. “Herkes fani, hepimizin bir mezarı olacak. Sen ‘Ömrüm yettiği kadar Cumhurbaşkanı olacağım’ diyorsun, demek ki niyetin ölünceye kadar koltukta kalmak. Özgür Özel’in mezar taşını kırmakla tehdit ediyorsun, bunlar normal bir konuşmada bile söylenmeyecek kaba ve ağır sözler” dedi. Ayrıca, Erdoğan’ın üslubunu “tehditkâr” olarak değerlendiren Emir, bu sözlerin siyasi nezakete uymadığını ifade etti.