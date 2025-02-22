CHP’den İmamoğlu’nun Adaylığına Onay

CHP CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYINI BELİRLİYOR

CHP, cumhurbaşkanlığı adayını belirlemek için “demokratik” süreci sürdürüyor. Bu süreçte, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, partinin cumhurbaşkanlığı adaylığı için yapılacak ön seçimde yer alacağı kesinleşti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, İmamoğlu’nun adaylığı hakkında bazı açıklamalar yaptı.

ÖN SEÇİM SÜRECİ HAKKINDA DETAYLAR

Çiftci, yazılı bir açıklama ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ön seçim sürecinin yasalara, tüzüğe, yönetmeliklere ve yönergelere uygun şekilde yürütülmesinden sorumlu olan Örgüt Denetiminde Ön seçim Merkez Kurulu başkan ve üyelerinin belirlendiğini bildirdi. Kurulun başkanlığını kendisinin üstleneceğini açıklayan Çiftci, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve Parti Meclisi üyeleri Saniye Barut ile Ali Abbas Ertürk’ün de görev alacağını duyurdu.

İMAMOĞLU’NUN ÖN SEÇİME KATILIM HAKKI

Çiftci, seçim takvimindeki bilgilere göre, ön seçimde kullanılacak oy pusulalarının basım işleminin 24 Şubat Pazartesi günü başlayacağını belirtti. “23 Mart Pazar günü gerçekleştireceğimiz Cumhurbaşkanı Adayı Örgüt Denetiminde Önseçimi Yönergemizin 15’inci maddesi uyarınca katılım şartlarını sağlayan ve seçim takviminde belirlenen süre içerisinde başvuruda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun katılmaya hak kazandığı yetkili kurullarımızca ilan edilmiştir.” ifadelerini kullandı.