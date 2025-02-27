CHP’den İmralı Çağrısına İlk Yanıt

TOPLANTI DETAYLARI

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Merkez Yönetim Kurulu, DEM Parti’nin İmralı heyeti tarafından gerçekleştirilen basın toplantısını değerlendirmek için, Genel Başkan Özgür Özel’in liderliğinde olağanüstü bir toplantı düzenledi. Bu toplantı CHP Genel Merkezi’nde saat 19.00’da başladı. Toplantının esas gündem maddesi, DEM Parti heyetinin İmralı’ya yaptığı üçüncü ziyaret sonrası İstanbul’da yapılan basın toplantısı ve burada terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın yazılı mesajının okunmasıydı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

Toplantının ardından Özgür Özel, sosyal medya üzerinden bir yazılı açıklama yaptı ve şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ülkemizin tüm sorunlarının demokratik yollardan çözümü konusunda tarihsel tutarlılığımızı sürdürüyoruz. Aynı şekilde, terörün ve şiddetin her türlüsüne her zaman karşı olduk, bundan sonra da karşı olmaya devam edeceğiz.” Özel, Kürt meselesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, toplumun tüm kesimlerini kapsayarak, şeffaf bir şekilde ele alınması gerektiğini dile getirerek, “Demokrasi, hukuk devleti ve toplumsal barış için tüm toplumun görüşlerini önceliklendirmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜM İÇİN SORUMLULUK

Özel, şehit aileleri, gaziler ve tüm mağdurlardan gelen görüşlerin esas alınarak çözüm üretilmesi gerektiğinin altını çizdi. “Terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetmesi çağrısı önemlidir. Bu çağrının gerekliliklerinin muhatapları tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir.” diyerek, on binlerce cana mal olan ve ciddi ekonomik ve toplumsal zararlara yol açan terörün sona ermesini temenni etti. Sorunların temennilerle değil, güven ortamı tesis edilerek ve icraatlarla çözülebileceğini vurguladı.

DEMOKRATİKLEŞME ÇAĞRISI

Özel, Türkiye’nin tüm sorunlarının çözümünün ancak iç barışın sağlanmasıyla mümkün olabileceğini belirterek, bu barışın otoriter sistemlerde değil, demokratik düzende, adalet ve eşitlik esaslarına dayandığını ifade etti. “Demokratikleşme için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, mevcut yasaların uygulanmasındaki hukuk dışı yaklaşımların terk edilmesi ve anayasa ihlallerine son verilmesi elzemdir.” dedi. Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi’nin, toplumun barış ve demokrasi taleplerinin siyasi amaçlar uğruna istismar edilmesine müsaade etmeyeceğinin altını çizdi. Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesinin rehberliğinde barış ve demokrasi çabalarının yanında olduklarını, savaş, terör, çatışma ve otokrasiye karşı duracaklarını vurguladı.