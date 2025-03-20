CHP’den Ön Seçim İçin Yeni Düzenleme

CHP’DEN ÖN SEÇİM HAZIRLIKLARI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, sosyal medya üzerinden 23 Mart’ta yapılacak ön seçim ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Çiftçi, duyurusunda “23 Mart 2025 Pazar günü gerçekleştireceğimiz önseçimde, 22 Mart Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar partimize, baba ocağına gelen tüm üyelerimiz de seçim günü sandığa gelen tüm yurttaşlarımız da oy kullanabilecek” sözlerini kullandı.

DAYANIŞMA SANDIĞI BİLGİLERİ AÇIKLANACAK

Ayrıca, Çiftçi, “Partimize üye olmayan ancak bu darbe girişimine dur demek isteyen yurttaşlarımız için kuracağımız ‘Dayanışma Sandığı’na ilişkin tüm bilgileri yarın sabah itibarıyla kamuoyuyla paylaşacağız” açıklamasında bulundu. Önseçim sürecinin, siyasi tarih içerisinde önemli bir dayanışma ve beraberlik günü olarak anılacağını belirtti.

DEMOKRASİ MÜCADELESİ VURGUSU

Çiftçi, “Darbeye karşı demokrasiyi savunmak için mücadelemizi hep birlikte büyütecek; bu karanlığı yıkacak, halkın iktidarını mutlaka kuracağız” ifadeleriyle birlikte, yurttaşları ön seçim sürecine katılmaya davet etti. Bu süreçte partinin ve halkın birlikteliğinin önemine dikkat çekti.