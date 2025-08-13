CHP’den Özlem Çerçioğlu Açıklaması

GÖKAN ZEYBEK AYNID’DA TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Aydın’da il başkanı ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi. Toplantının ardından Zeybek, yaptığı açıklamada, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçeceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yarın AK Parti’ye yeni katılımlar olacağını bildirmişti.

CHP GENÇLİK KOLLARINDA İSTİFA OLDU

Bu arada, CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç ile Karpuzlu ve Karacasu ilçe gençlik kolları başkanları, görevlerinden ve partiden istifa etti. Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı ise yalnızca görevinden ayrıldığını açıkladı.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU HAKKINDA BİLGİ

Aydın’ın ilk kadın belediye başkanı olan Özlem Çerçioğlu, 11 Ağustos 1968 tarihinde Nazilli’de doğdu. Eğitimini burada tamamladıktan sonra 1988 yılında Selçuk Üniversitesi’nden mezun oldu. Yurtdışında çalışarak Türk cemiyetlerinde görev aldı ve özel sektörde faaliyet gösterdi. 2002 ve 2007 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Aydın Milletvekili seçilerek 22. ve 23. dönem TBMM’de görev yaptı. 2009 yılında Aydın Belediye Başkanı seçilen Çerçioğlu, 2014’te Aydın’ın Büyükşehir statüsünü kazanmasının ardından ilk Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 2019 ve 2024 seçimlerinde de bu göreve yeniden seçilerek dördüncü dönemine başlamış oldu. “Topuklu Efe” lakabıyla tanınan Çerçioğlu, 2002 yılından beri CHP’de aktif siyasete devam ediyor.