CHP’den Teğmenlerin İhraç Kararına Tepki

DISİPLİN CEZALARI AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrası ortaya çıkan görüntüler nedeniyle başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları sonucunda, üç disiplin amirine ve beş teğmene “Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası” verildiğini duyurdu. Bakanlığın yazılı açıklamasında şunlar belirtildi: “Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni’nde kamuoyuna yansıyan görüntüler sonrasında başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları çerçevesinde; Yüksek Disiplin Kurulu tarafından üç disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından ise beş teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde ‘Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası’ verilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde disiplinin korunması ve sürdürülmesi önceliklidir. Bu nedenle disipline aykırı hiçbir eyleme müsamaha gösterilmeyeceği unutulmamalıdır.”

ÖZGÜR ÖZEL’DEN TEPKİ

Kılıçlı yemin töreninin ardından başlatılan soruşturma sürecinde üç disiplin amiri ve beş teğmene verilen “silahlı kuvvetlerden ayırma” cezasına yönelik siyasilerden gelen tepkiler ise hızlı oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabında şu şekilde ifade etti: “Ordumuza karşı bu tarihi hatayı yapmayın dedik dinlemediniz. Söz veriyoruz. İktidara geldiğimizde teğmenlerimizi şanlı üniformalarıyla buluşturacağız. Bu yanlışa ortak olanlardan bu kararın hesabını soracağız.” Özel, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyen beş teğmenin ve üç komutanın Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildiğini vurgulayarak, bu kararı Atatürk düşmanı bir zihniyetin bir yansıması olarak değerlendirdi.

İMAMOĞLU’NUN DEĞERLENDİRMESİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, karara aşırı bir tepki gösterdi. İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Tarihe utançla geçecek bir karar daha. ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ dedikleri için Türk Silahlı Kuvvetlerimizden en başarılı teğmenler ihraç edildi. Bu karar, Kurtuluş Savaşı’ndan bu yana ülkemizin birliği ve bütünlüğü için mücadele eden askerlerimizin anısına saygısızlık, gazilerimizi incitmekte ve şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaktadır. Teğmenlerimizin yanındayız; yalnız bırakmayacağız” şeklinde ifadelerde bulundu.

MANSUR YAVAŞ’TAN KIVILCIM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya paylaşımında sadece “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” ifadesini kullandı. Bu basit ama anlam dolu paylaşım, tepkilerin geniş bir kitleye ulaştığının bir göstergesi oldu.