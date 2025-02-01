CHP, Engelliler İçin Bakanlık Kurmayı Planlıyor

ÖZGÜR ÖZEL ENGELLİLER KONUSUNDA HIZLI ÇÖZÜMLERİ VAAT EDİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’deki Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen “CHP Engellilik Çalıştayı”nda önemli açıklamalar yaptı. Özel, iktidara geldiklerinde engellilerin sorunlarını “hızlı” ve “kararlı” bir şekilde çözeceklerini belirtiler. Ayrıca sosyal yardım ve engelli bireylerle ilgili çalışmalarında “hak edenler arasında ayrımcılık yapmayacaklarını” ifade etti.

ENGELLİ BAKIMINA ODAKLANILACAK

Özel, engelli bireyler ve engelli bakımlarını üstlenen kişilere verilen maaşların iyileştirilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı. Meclis’te CHP’nin çoğunluğu ve CHP’li bir cumhurbaşkanı ile şunların gerçekleştirileceğini aktardı: “Engelli farkındalığının kamu yönetimine tam olarak yansıması için güçlü bütçesi olan Engelliler Bakanlığı kurulacak ve bu bakanlığın başında engelli bakan olacak.”

EĞİTİM VE İSTİHDAMDAKİ ENGELLER KALDIRILACAK

Özel, engelli bireylerin bağımsız bireyler olarak “yardım değil, hak öznesi” olduğu gerçeğinin kabul edilerek tüm adımların buna göre atılacağını aktardı. “Engellilerin eğitimden istihdama, sağlıktan tüm insan haklarına erişimi ve toplumsal yaşama katılımları için erişilebilirlik konuları önündeki tüm engeller kaldırılacak,” şeklinde konuştu.