CHP Genel Başkanı Özgür Özel Açıklama Yaptı

PKK’NIN ONEMLI AÇIKLAMASI

PKK, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada kendisini feshettiğini ve silahları bıraktığını duyurdu. 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen kongrenin sonuçları bugün kamuoyuyla paylaşıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu gelişmelere dair bir değerlendirme yaptı. Terörsüz Türkiye sürecine olan desteğini dile getiren Özel, “Barışın yanındayız.” dedi. Sosyal medya paylaşımında, “Bu topraklarda 47 yıldır süren terörün, akan kanın sonsuza kadar durması ortak temennimiz ve irademizdir.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, PKK’nın silah bırakma kararının Türkiye’nin uzun süre ağır bedeller ödediği bir dönemin sona ermesi açısından kritik bir adım olduğunu vurguladı. Özel, “Bu sürecin başarılı olması ve kalıcı toplumsal barışa evrilmesi; atılacak adımların samimiyeti, hukukiliği ve demokratik meşruiyeti ile doğrudan ilişkilidir.” dedi.

HUKUK DEVLETİ VE DEMOKRASİ VURGUSU

Özel, Kürt sorununu da kapsayan ülkemizdeki tüm meselelerin çözümünün temeli olarak hukuk devleti, adalet ve demokrasiyi işaret etti. “Bu süreç, günlük hesaplarla, seçim planlarıyla değil; hiçbir siyasi görüşün, partinin, toplumsal kesimin dışlanmadığı bir kapsayıcılıkla yönetilmelidir.” diyerek, demokratik hukuk düzeninin önemini vurguladı. Türkiye’de toplumsal barışın güvencesinin cumhuriyet olduğunu belirten Özel, “Bundan sonraki dönemde tam mutabakata dayanan bir toplumsal barışın güvencesi olarak demokrasi ve hukukun üstünlüğünün kurumsallaştırılması konusunda atılması gereken adımlar vardır.” şeklinde ifade etti.

ÇÖZÜM İÇİN SORUMLULUK BİLİNCİ

Cumhuriyet Halk Partisi, şehit ailelerinin, gazilerin ve mağdurların rızalarını gözeterek tam bir çözüm için sorumluluk bilinciyle hareket etme kararlılığını sürdüreceğini belirtti. “Bu amaçla, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, demokratik düzenlemelerin ele alınması yönündeki tarihsel ve siyasi tutarlılık taşıyan tavrımızı muhafaza ediyoruz.” diyen Özel, demokratikleşme sürecinin bir an önce TBMM’de ele alınması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, mevcut kanunların uygulanmasındaki hukuk dışı yaklaşımların terk edilmesi ve anayasa ihlallerinin sonlanması gerektiği hatırlatıldı.

ÖZGÜRLÜK TALEPLERİ

Özel, açıklamalarında Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Ümit Özdağ’ın özgürlüklerine kavuşması gerektiğini vurguladı. “Cumhuriyet Halk Partisi, toplumun barış ve demokrasi taleplerinin kişisel siyasi hedefler doğrultusunda istismar edilmesine izin vermeyecektir.” diyerek, tüm siyasi tutsakların özgürlüğü için mücadele edeceklerinin altını çizdi. Barışa yönelik adımlar atılırken muhalefete karşı savaş açılmasının kabul edilemeyeceğini ifade eden Özel, “Bu tutumun sürdürülmesi, barışın güvencesi olan demokrasinin yıkımı anlamına gelir.” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, barış ve demokrasinin tesisi konusundaki sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirterek, “Hepimizin barış umudunun, kardeşçe yaşama iradesinin, hep birlikte kalkınma ve zenginleşme hayalinin bir kez daha siyasi çıkarlar uğruna heba edilmesine karşı biz buradayız.” şeklinde ifade etti. Özel, barış ve demokrasinin inşası konusunda tüm güçleriyle kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.