CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Tazminat Cezası

chp-genel-baskani-ozgur-ozel-e-tazminat-cezasi

CHP GENEL BAŞKANI VE GRUP BAŞKANVEKİLİNE TAZMİNAT CEZASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Murat Emir’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik ifadeleri nedeniyle açılan davada, her birine 150 bin lira tazminat ödemesi cezası verildi. Dava, İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesinde gerçekleştirildi. Duruşmaya, davacı Gürlek’in avukatıyla davalı tarafın temsilcisi olan Özel ve Emir’in avukatları katıldı.

DAVA KABUL EDİLDİ

Gürlek’in avukatı, davanın kabul edilmesini talep etti. Özel’in avukatı ise müvekkilinin ana muhalefet partisi genel başkanı olduğunu belirterek, ifade edilen sözlerin siyasi ve eleştirel nitelikte olduğunu savundu. Dolayısıyla davanın reddedilmesini istedi. Ancak, mahkeme hakimi davanın kabulüne karar verdi.

MADDİ TAZMİNAT MİKTARI BELİRLENDİ

Mahkeme, Özgür Özel’in 150 bin lira, birleşen dava yönünden Murat Emir’in de 150 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Tazminatın, dava tarihinden itibaren işleyerek Gürlek’e verilmesine karar verildi. Özgür Özel’in, partisi tarafından düzenlenen 17 Haziran 2025’taki grup toplantısında ve Murat Emir’in aynı yıl Haziran ayında yaptığı basın toplantısında Gürlek’e yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili olarak hazırlanan dava dilekçesi mahkemeye sunulmuştu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

