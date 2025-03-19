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CHP Genel Merkezi’nden Toplanma Çağrısı

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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımızla buluşuyoruz. “Saat 14.00’te Genel Merkezimizde, il ve ilçe örgütlerimizde olacağız.” açıklaması paylaşıldı.

DENİZ YÜCEL’DEN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından bir çağrıda bulundu. Yücel, “Demokrasiye inanan, millet egemenliğine ve bu güzel ülkemizin geleceğine sahip çıkmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bugün saat 14.00’da bulundukları il ve ilçelerde baba ocağına, CHP parti binalarına davet ediyoruz. Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımızın yanındayız. Saat 14.00’da baba ocağında buluşuyoruz. Şunu hiç kimse unutmasın hiçbir güç millet iradesinden üstün değildir” dedi.

GÖZALTINA ALMA OPERASYONU

İstanbul’da bu sabah saatlerinde yapılan operasyonla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu “çıkar amaçlı suç örgütü lideri” suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ikinci açıklamasıyla, İmamoğlu ve yardımcılarının “PKK/KCK terör örgütüne yardım etme” suçunu işlediği öne sürüldü.

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