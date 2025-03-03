CHP İl Başkanı Çelik’e Soruşturma Açıldı

CHP İSTANBUL İL BAŞKANI ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla bir soruşturma açıldığı bildiriliyor. Çelik’in, İstanbul Çağlayan’da gerçekleştirilen bir gösteriye katıldığı gerekçesiyle ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

CHP’DEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

CHP’den konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Çelik’in savunmasının ardından hukuki sürecin nasıl gelişeceği merak ediliyor. Kamuoyuna gelişmelerin aktarılması bekleniyor.