CHP İlçe Başkanına Şantaj Davası Açıldı

ŞANTAJ SUÇU İLE YARGILANACAK

Antalya’da kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Şengül A.’yı (46) özel görüntüleriyle tehdit edip şantaj yaptığı iddia edilen CHP Kaş İlçe Başkanı Mehmet Vural A. (42) hakkında zincirleme şantaj suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Evli olan Mehmet Vural A., 2023 yılında Şengül A. ile ilişki yaşadı. Şengül A., bu yıl ilişkilerine son vermek istedi. Ancak Vural A., bu durumu kabullenmeyip özel görüntü ve fotoğraflarını yaymakla tehdit etti.

ŞANTAJ SUÇLAMASINI REDDETTİĞİ İFADE EDİLDİ

Şengül A., tehdit ve hakaret içerikli mesajları delil olarak sunarak Mehmet Vural A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Vural A., savcılıktaki ilk ifadesinde ilişkiyi ve suçlamaları reddetti. Ancak Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame çerçevesinde BTK’dan alınan telefon kayıtları ile taraflar arasında iletişim olduğu belirlendi. Bunun üzerine Mehmet Vural A., ilişkilerinin varlığını kabul etti fakat tehdit ve şantaj suçlamasını kabul etmedi.

TEHDİT MESAJLARI İDDİANAMEDE YER ALDI

İddianamede, Mehmet Vural A.’nın Şengül A.’ya üzerine karalanmış bir fotoğraf göndererek, “Her paylaşımına çıplak resmini atacağım. Çocukların ölüsünü görmek uğruna yemin ettim, hadi bir dene” yazdığı belirtildi. Ayrıca, “Bak bakalım porno yıldızı yapıyor muyum, meşhur olacaksın, şımarıklığının bedelini en ağırı ile ödeyeceksin. Seni rezil etmezsem adam değilim” ve “Ben erkeğim, sen kadınsın. Bak bakalım insan içine çıkabilecek misin hodri meydan” ifadeleri de iddianamede yer aldı.

YARGILAMAYA BAŞLANACAK

Zincirleme şantaj suçlamasıyla hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame, Kaş Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mehmet Vural A.’nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.