CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e Hapis Talebi

İDDİANAME DÜZENLENMESİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve beraberindeki il, ilçe yöneticileri hakkında toplamda 15,5 yıla kadar hapis istemiyle bir iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Ocak’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne ifade vermesi sırasında meydana gelen olaylarda polise mukavemet eden 26 kişi üzerine bir soruşturma başlattı. Başsavcılığın yürüttüğü adli soruşturma süreci tamamlandı.

SUÇLAMALAR VE HAPİS TALEPLERİ

Hazırlanan iddianamede, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile kardeşi Özkan Çelik’in de bulunduğu toplam 26 kişi için “Görevi yaptırmamak için direnme”, “İzinsiz gösteriye katılıp uyarıya rağmen dağılmama”, “Kasten yaralama” ve “Kamu malına zarar verme” suçları öne çıkıyor. Savcılık, sanıkların bu suçlara dayalı olarak 3 yıl 7 aydan başlayarak 15 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezalarıyla cezalandırılmalarını talep ediyor.