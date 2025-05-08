Chp İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e Hapis Talebi

İDDİANAME HAZIRLANDI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il, ilçe yöneticileri için 15,5 yıla kadar hapis talebiyle bir iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Ocak’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ifadeye gittiği esnada adliye önünde polise mukavemet eden 26 kişi hakkında soruşturma başlatmıştı. Başsavcılığın yürüttüğü adli soruşturma tamamlandı.

SUÇLAMALARIN DETAYLARI

Hazırlanan iddianamede, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte ağabeyi Özkan Çelik’in de bulunduğu toplam 26 kişi için “Görevi yaptırmamak için direnme”, “İzinsiz gösteriye katılıp uyarıya rağmen dağılmama”, “Kasten yaralama” ve “Kamu malına zarar verme” suçlarından dolayı cezalandırılmaları talep ediliyor. Savcılık, sanıkların bu suçlar için 3 yıl 7 aydan başlayarak 15 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezalarıyla cezalandırılmasını istiyor.