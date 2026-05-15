CHP İstanbul İl Kongresi Davası 10 Temmuz’a Ertelendi

CHP'NİN 38. OLAĞAN İSTANBUL İL KONGRESİ İÇİN DAVADA TARİH DEĞİŞİKLİĞİ

CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin dava, 10 Temmuz tarihine ertelendi.

İstanbul Adalet Sarayı’nda yer alan 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapılan duruşmada, Gürsel Tekin ve ekibinin kayyumluk görevine devam etmesine karar verildi.

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali talebiyle açılan davada, daha önce 2 Eylül tarihinde mahkeme ara kararını açıklamıştı.

Mahkeme, Özgür Çelik liderliğindeki yönetimin görevden alınmasına hükmetmişti. Bu süreçte Gürsel Tekin ile birlikte 5 kişilik bir kayyum heyeti oluşturulmuştu. Ancak 24 Eylül tarihinde CHP, Olağanüstü İl Kongresi’ni gerçekleştirmiş ve Özgür Çelik, 386 delegenin oyunu alarak il başkanlığına yeniden seçilmişti.

