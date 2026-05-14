Borsa İstanbul’da Yükseliş Eğilimi Sürüyor

DÜN SATIŞ AĞIRLIKLI SİRKÜLASYON

Borsa İstanbul’da satış ağırlıklı bir seyir izlenerek BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,23’lük bir değer kaybıyla 14.598,47 puandan kapattı.

BIST 100, yeni günde açılışta önceki kapanışa nazaran 13,48 puan ve yüzde 0,09’luk bir artışla 14.611,95 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,68, holding endeksi ise yüzde 0,33 oranında değer kazandı.

EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN SEKTÖRLER

Sektör endeksleri bazında en fazla kazanan yüzde 2,07 ile orman kağıt basım sektörü olurken, en çok gerileyen ise yüzde 8,93 ile finansal kiralama faktoring sektörü oldu.

RİSK İŞTAHI ARTTI

Küresel piyasalarda, ABD’de Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen, teknoloji hisselerindeki artış risk iştahını artırdı. Gözler, bugün ABD Başkanı ve Çin Devlet Başkanı’nın gerçekleştireceği görüşmeye çevrildi.

Görüşmede Orta Doğu’daki durum, Tayvan meselesi, ikili ticaret ve ekonomi gibi konuların detaylı bir şekilde ele alınması bekleniyor.

GÖZLERİ AÇIK TUTMAK GEREKİYOR

Analistler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyon raporunu, haftalık para ve banka istatistiklerini ve konut satışlarını; yurt dışında ise İngiltere’deki büyüme, ABD’deki haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve perakende satış verilerini takip edeceklerini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 14.700 ve 14.800 seviyelerinin direnç, 14.500 ve 14.400 puanın destek konumunda olduğunu ifade ediyorlar.

ENFLASYON TAHMİNLERİ AÇIKLANDI

TCMB Başkanı, yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısında, “2026 yılında enflasyonun, yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2027 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 6 ile yüzde 12 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. Enflasyon ara hedefimizi ise 2026 ve 2027 yılları için, sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruduk.” şeklinde bilgiler sunmuştu.