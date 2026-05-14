FIFA’dan Türk Kulüplerine 3 Dönem Transfer Yasağı

fifa-dan-turk-kuluplerine-3-donem-transfer-yasagi

FIFA’DAN 3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI

FIFA, Trendyol Süper Lig temsilcisi Gençlerbirliği ile Gaziantep FK ve TFF 2. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü’ne 3’er dönemlik transfer yasağı getirdi.

MÜRACAAT YASAKLANDI

FIFA’nın açıklamasında, “mali anlaşmazlıklar veya mevzuata aykırılık gibi çeşitli ihlaller nedeniyle yeni oyuncu kaydetmeleri geçici olarak yasaklanan kulüpler” arasında yer alan Gençlerbirliği, Gaziantep FK ile MKE Ankaragücü’nün 3 dönem boyunca transfer yapamayacakları belirtildi.

BORÇLAR ÖDENDİĞİNDE YASAK KALDIRILIYOR

FIFA’nın geçici transfer yasakları, kulüplerin mali yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda ya da futbolculara olan borçları ödendikçe kaldırılıyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Gündem

Borsa İstanbul’da Yükseliş Eğilimi Sürüyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 14.611,95 puanla 0,09'luk artışla giriş yaptı.
Gündem

Asensio’nun Geleceği Başkanlık Seçimine Bağlı

Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio'nun geleceği, yapılacak seçimlerin ardından yeni yönetim ve teknik direktörle birlikte netlik kazanacak.
Gündem

2026 Süper Kupa’ya Katılacak Takımlar Açıklandı

Galatasaray Süper Lig şampiyonu olurken, Fenerbahçe ikinci sırayı elde etti. Türkiye Kupası finalistleri Konyaspor ve Trabzonspor, Süper Kupa'da yarışacak.
Gündem

Saab İçin Tarihin Son Perdesi Açılıyor

Saab'ın 1947'den beri faaliyet gösteren Trollhättan fabrikası kapanıyor. NEVS, üretim durdurma kararı alarak mevcut prototipler ve ekipmanları satışa sunacak. Emily GT projesi de iptal edildi.
Gündem

Trabzonspor Finale Yükseldi: Ernest Muçi’nin Harika Golü

Trabzonspor'un kiralık oyuncusu Ernest Muçi, Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği'ne karşı son dakika golüyle takımını finale yükseltti.