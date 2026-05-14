FIFA’dan Türk Kulüplerine 3 Dönem Transfer Yasağı

FIFA’DAN 3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI

FIFA, Trendyol Süper Lig temsilcisi Gençlerbirliği ile Gaziantep FK ve TFF 2. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü’ne 3’er dönemlik transfer yasağı getirdi.

MÜRACAAT YASAKLANDI

FIFA’nın açıklamasında, “mali anlaşmazlıklar veya mevzuata aykırılık gibi çeşitli ihlaller nedeniyle yeni oyuncu kaydetmeleri geçici olarak yasaklanan kulüpler” arasında yer alan Gençlerbirliği, Gaziantep FK ile MKE Ankaragücü’nün 3 dönem boyunca transfer yapamayacakları belirtildi.

BORÇLAR ÖDENDİĞİNDE YASAK KALDIRILIYOR

FIFA’nın geçici transfer yasakları, kulüplerin mali yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda ya da futbolculara olan borçları ödendikçe kaldırılıyor.