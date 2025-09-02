CHP İstanbul Yönetimi Görevden Alındı

İSTANBUL’DA KONGRE DAVASI VE MAHKEME KARARI

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan kongrenin iptali için başlatılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Mahkeme, toplam 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarını da onayladı. Ayrıca, mevcut kongre sürecinin durdurulmasına hükmedildi. CHP İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Nasap atandı. Aynı şekilde, İstanbul İl Örgütü’nün 5 Kasım 2025 tarihinde düzenlenecek CHP’nin 39. Olağan Kongresi için il ve ilçe kongresi seçim çalışmaları da tedbiren durduruldu. Özgür Çelik, mahkeme kararına ilişkin tebliğin kendilerine ulaşmadığını bildirdi. Mahkeme kararına istinaf süreci ise açık olacak. CHP İl Yönetimi, 15 gün içinde Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz etmeyi planlıyor.

KAYYUM ATAMALARI VE TARTIŞMALAR

Hukuken CHP İl Yönetimine, CHP İstanbul Kongresi öncesindeki İl Yönetimi’nin getirilmesi gerekiyordu. Ancak, Şubat 2024’te CHP’den ayrılan Gürsel Tekin, mahkemenin atadığı kayyumlar arasında yer alıyor. Zaman aşımı tartışmalarına rağmen, bu kararın alınması ve Kılıçdaroğlu’na yakın bir ismin CHP İstanbul yönetimine getirilmesi, 15 Eylül’deki ana davada “mutlak butlan” kararı alınma ihtimalinin yüksek olduğu şekilde yorumlanıyor.

GÜRSEL TEKİN’DEN AÇIKLAMA

CHP İstanbul İl Yönetimine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, TGRT Haber’e yaptığı açıklamada, “Çağrı Heyeti kararını TGRT HABER’den öğrendim. Benim için de sürpriz oldu. Partimizin adliye koridorlarından kurtulması için elimi taşın altına koyacağım. Partimizi kayyıma bırakacak değiliz. CHP’yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz. Heyetteki tüm arkadaşlar CHP’li isimlerden oluşturmuş. CHP bizim evimiz, yuvamız her şeyimizdir. Tüm arkadaşlarımız rahat olsun. CHP’yi CHP’liler yönetecek.” dedi.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel liderliğinde saat 17.00’de olağanüstü toplanma kararı aldı. Mahkemenin ara kararı şu şekilde açıklandı: 1-) 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen isimlerin tedbiren görevden uzaklaştırılması, 2-) Gürsel Tekin ve diğer isimlerden oluşan geçici kurulun görev verilmesi, 3-) CHP 39. Olağan Kurultay sürecinin seçim çalışmalarının tedbiren durdurulması, 4-) Delegelerin tedbiren görevden alınması talebinin reddi, 5-) 8 Ekim’deki kongrede alınan tüm kararların durdurulması talebinin reddi.

SEÇİM TARTIŞMALARI VE SORUŞTURMA

CHP İstanbul İl Seçimleri, 8 Ekim 2023 tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun destek verdiği Özgür Çelik’in “değişimcilerin adayı” olduğu, Cemal Canpolat’ın ise “genel merkez halkının adayı” olarak değerlendirildiği bildirildi. Seçimleri Özgür Çelik 342 oyla kazanırken, rakibi Cemal Canpolat 310 oy aldı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlık seçimlerinde hile olduğuna dair iddialar ortaya attı. Başsavcılık, CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerinde hile ve seçim kanununa muhalefet iddiaları ile ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Çelik ve diğer bazı kişilerin, “oylamaya hile karıştırılması” suçundan 1 yıl ile 3 yıl arasında hapis cezası talebiyle iddianame hazırladı.