CHP, Kırşehir’de Miting Düzenledi: Müsaade Etmeyin

CHP’NİN MİTİNGİ KIRŞEHİR’DE GERÇEKLEŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinglerinin 46’ncısını Kırşehir’de düzenledi. Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirerek AK Parti Gençlik Kolları’na hitap etti. Özel, “Reisiniz maçı kaybetti, topu kesmek istiyor. Topunuzu kesmesine müsaade etmeyin. Verin, biz maça çıkacağız deyin” ifadelerini kullandı. Kırşehir mitinginde, CHP’nin genel başkanı Özgür Özel’in söylediği gibi, “AK Parti’nin gençliğine sesleniyorum. Buradan Kırşehir’deki AK Partililere, Kırşehir’in AK Gençliğine, Türkiye’deki AK Parti’nin Gençlik Kollarına sesleniyorum.”

SON MAÇI KAZANDIK, TOPU KAPMAYIN

Özel, konuşmasında şunları kaydetti: “Son maçı, son maçı yıllar sonra büyük bir farkla biz kazandık. Her seferinde siz kazandığınızda bunun keyfine çatarken, bu sefer biz kazandık. Reisiniz, genel başkanınız topu almış, koltuğunun altına koymuş, eve doğru gidiyor. Soruyorsun, ben kaybettim topu keseceğim diyor. Soruyorsun, daha maç yok diyor, sahayı kapattım diyor. ‘Yaşlandınız, yoruldunuz ama topu kesmeyin.’ Bu hem kendisinin yaptığı bir ayıptır ama bu AK Parti’nin gençlik kollarına ve AK Parti’deki siyasetçilere karşı bir güvensizliktir. Şunu deyin; reis deyin, genel başkanım deyin. Olabilir, kaybettiniz, yaşlandınız, yoruldunuz ama topu kesmeyin. Verin, biz maça çıkacağız deyin. AK Parti’nin gençleri, belki bu seçimi kaybedersiniz, belki birkaç seçim daha kaybedersiniz ama tarihe kazanınca oynayan, kaybedince topu alıp kaçan, topu kesenler olarak geçmezsiniz. Bu utancı Türkiye’ye yaşatmayın.”

MEYDANLARI DOLDURUYORUZ

Özgür Özel, “Var mısınız? Çıkın karşımıza. Korkakların partisi, hazımsızların partisi, oyun bozanların partisi olarak tarihe geçecekseniz, reisin peşinden gidin. Yok, gerçekten siz siyaset yapacaksanız topu alın elinden, gelin sahaya. Hodri meydan. Kim kazanacak, millet karar versin.” şeklinde devam etti. Ayrıca, “Her çarşamba İstanbul’da, her hafta Anadolu’nun bir şehrinde adaletsizliğe karşı, haksızlığa karşı, seçtiklerimize sahip çıkmak, irademize sahip çıkmak için, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten emanet cumhuriyete, demokrasiye, sandığa sahip çıkmak için meydanları dolduruyoruz. Bu meydanların dolacağına inanmayanlar ‘Yazın miting mi olur, yazın ortasında kalabalık mı olur?’ diyenler, artık görüyorlar ki biz buralara miting yapmaya değil, Türkiye için eylem yapmaya geliyoruz” açıklamasını yaptı.